Al menos siete muertos, entre ellos cinco niños, por la explosión de un proyectil sin detonar en Afganistán

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto este martes, entre ellas siete menores de edad, por la explosión de un proyectil sin detonar en la provincia de Paktiká, en el este de Afganistán.

Las autoridades locales han indicado que, además, cuatro personas también han resultado heridas por la deflagración, que ha tenido lugar en la localidad de Dangar Lagad, en el distrito de Barmal, según informaciones de la agencia de noticias afgana Jaama Press.

La explosión ha tenido lugar cuando un residente de la zona recogía chatarra. Al intentar abrir el proyectil para reutilizar el metal con el que estaba hecho, el dispositivo explotó. Los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona.

Afganistán es el tercer país del mundo más afectado por estos restos explosivos, solo por detrás de Birmania y Siria. Según datos de la ONU, se registran unas 50 explosiones de minas y municiones antiguas sin detonar cada mes.