Al menos tres muertos y dos heridos en Idaho (EEUU) tras un tiroteo con el atacante abatido

Archivo - Un casquillo yace junto a un marcador de pruebas mientras la policía investiga el lugar de un tiroteo ocurrido a primera hora de la mañana frente al Consulado de EE. UU. en Toronto. - Europa Press/Contacto/Sammy Kogan

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y dos han resultado heridas este sábado tras un tiroteo registrado en la localidad de Twin Falls, en el estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, donde el atacante ha sido hallado sin vida en el lugar de los hechos, según han informado las autoridades locales.

"El presunto autor de los disparos en este incidente ha fallecido, se encontraba cerca del lugar de los hechos y estamos trabajando para determinar su identidad y los motivos que lo impulsaron a hacerlo", ha declarado el jefe de Policía de la localidad, Matthew Hicks, quien no ha detallado todavía si han sido las fuerzas de seguridad quienes han abatido al atacante.

Asimismo, Hicks ha agregado que había "varias personas recibiendo tratamiento por lesiones" en un hospital local y que los investigadores están intentando entrevistar a "cientos de personas" que se encontraban en la zona, las inmediaciones de un resturante de la cadena In-N-Out, en el momento del tiroteo. La situación se ha desencadenado alrededor de las 14.30 horas (hora local).

"Tenemos literalmente cientos de personas que, de una forma u otra, se encontraban en las inmediaciones de este restaurante en ese momento y que están siendo entrevistadas en este preciso instante", ha matizado.

La policía ha cerrado carreteras y un puente cercano durante el operativo y ha pedido a los residentes que se mantengan alejados de la zona.