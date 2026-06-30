Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Desplazados palestinos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes del Complejo Médico Nasser citadas por el diario 'Filastin' han confirmado la muerte de al menos tres personas en la zona de Mauasi, que ya fue golpeada este mismo lunes por las tropas israelíes provocando cinco víctimas mortales, entre ellas una mujer de 23 años y su hija de uno.

El balance de víctimas palestinas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde octubre de 2025 ha aumentado a 1.053 muertos y 3.406 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Por otra parte, han apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.066 "mártires" y 173.514 heridos, si bien han agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.