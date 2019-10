Mercedes Araoz asegura que respetará el fallo del TC si se pronuncia sobre la legalidad del cierre del Congreso

Publicado 02/10/2019 1:53:40 CET

LIMA, 2 Oct. (Reuters/EP) -

Mercedes Araoz, que ha sido designada presidenta en funciones este lunes por el Congreso tras desoír la decisión del dirigente peruano, Martín Vizcarra, de disolver el Parlamento, ha asegurado que respetará el fallo del Tribunal Constitucional (TC) si éste se pronuncia sobre la legalidad del cierre de la Cámara.

"Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo, por supuesto", ha manifestado Araoz en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

Araoz, también diputada, ha expresado que buscará dialogar con Vizcarra para encontrar una salida a la crisis constitucional provocada después de que el Congreso optara por suspender al presidente por "incapacidad moral" después de que éste hubiera disuelto el Parlamento.

Tras el anuncio de Vizcarra sobre la convocatoria de elecciones, 86 legisladores de los 130 que forman el Congreso se negaron a dejar el hemiciclo y, en una inesperada sesión, aprobaron suspender a Vizcarra durante doce meses. Poco después, los diputados opositores proclamaron a Araoz como encargada del despacho presidencial.

"No he hablado con él (presidente Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno", ha aseverado la que exministra de Economía durante el Gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Araoz ha reconocido que la actuación del Congreso, de mayoría opositora, no fue la más adecuada, pero ha subrayado que se podía dialogar para aprobar proyectos clave del Gobierno.

"Tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que esa no es la razón para cerrarlo", ha estipulado. "Creo que el Congreso y el Ejecutivo estaban obligados a encontrar un consenso", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que aceptó el encargo del Congreso --después de que fuera disuelto-- debido a sus "principios y el respeto a las instituciones" y ha descartado formar un Gabinete paralelo. "Tenemos que ser prudentes, y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional mis funciones", ha destacado.

"Hoy día me está detestando buena parte del país, entiendo esto porque están molestos con el Congreso", ha continuado.

Este mismo martes, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha indicado que el TC de Perú debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y ha considerado constructiva la convocatoria de elecciones legislativas realizada el presidente para zanjar una pugna entre el Gobierno y el Congreso.