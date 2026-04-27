Merz cuestiona que EEUU tenga "una estrategia realmente convincente" para las negociaciones con Irán

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un fotografía de archivo- Florian Wiegand/dpa

El canciller de Alemania sostiene que "toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes"

MARSBERG (ALEMANIA), 27 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha cuestionado este lunes que Estados Unidos tenga "una estrategia realmente convincente" para las negociaciones con Irán, en medio del aparente estancamiento de los contactos para intentar sacar adelante una segunda ronda de contactos para lograr un acuerdo de paz.

"Los iraníes son, al parecer, más fuertes de lo que se pensaba, y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones", ha afirmado Merz durante un debate con estudiantes en una escuela secundaria en la localidad de Marsberg, en el centro de Alemania.

"El problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo: no solo hay que entrar, sino que también hay que salir. Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo hemos visto en Irak", ha sostenido, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, ha indicado que los estadounidenses "se han metido en esta guerra en Irán, evidentemente, sin ninguna estrategia", antes de resaltar que ello dificulta también la finalización del conflicto. "Sobre todo porque los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar", ha resaltado.

"Hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que la situación "es bastante complicada". "Nos está costando mucho dinero. Este conflicto, esta guerra contra Irán, tiene repercusiones directas en nuestro rendimiento económico", ha lamentado.

Por último, ha reiterado que Berlín mantiene su oferta de garantizar con el envío de barcos la reapertura del estrecho de Ormuz, fundamental para el suministro mundial de petróleo, si bien ha manifestado que el requisito previo para ello es que cesen antes las hostilidades.

Las palabras de Merz llegan en medio de las tiranteces diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y la ausencia de confirmación sobre una segunda reunión cara a cara para intentar sacar adelante un acuerdo, después de una primera reunión en la capital de Pakistán, Islamabad, y tras la prórroga de Washington al alto el fuego pactado el 8 de abril.