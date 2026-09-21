Merz expresa su agradecimiento al SPD por mantenerse en la coalición de Gobierno en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), ha expresado este lunes su agradecimiento al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) por mantenerse en el Gobierno de coalición a pesar de las críticas, algunas procedentes del propio SPD, y de los últimos reveses en las elecciones regionales.

"Estoy agradecido tras escuchar esta mañana a los socialdemócratas que tienen intención de mantener la coalición en Berlín. Esto también lo mantenemos nosotros", ha afirmado Merz, que ha apelado a "afrontar los desafíos históricos de nuestro país". "Se trata ni más ni menos que del futuro democrático de nuestro país", ha subrayado.

Merz ha reconocido que la política federal ha tenido peso en los malos resultados obtenidos por la CDU en los últimos comicios. "Sé que las elecciones estatales (...) la política federal y yo mismo han tenido un peso fundamental", ha planteado. Sin embargo, los motivos de estos resultados "van más allá de lo personal", ha apuntado en rueda de prensa recogida por la televisión pública alemana ARD.

Ante esta situación, ha apelado a realizar "un gran esfuerzo". "Siendo franco, ya no tenemos respuestas satisfactorias a demasiadas preguntas". "Tenemos que cambiar eso y lo vamos a hacer", ha recalcado.

Merz ha puesto como ejemplo que las personas con seguros sanitarios privados reciban atención inmediata mientras que en la sanidad pública se tardan "semanas o meses". "Eso es exacamente un problema de justicia. Algo tiene que cambiar", ha planteado.

El SPD ha apoyado la continuidad del Gobierno de Merz, pero ha advertido de que "no podemos seguir como si nada", en palabras de la copresidenta del partido y ministra de Trabajo, Baerbel Bas. El otro copresidente del SPD y vicecanciller del Gobierno, Lars Klingbeil, ha mencionado la reforma de las pensiones como ejemplo de políticas que generan malestar.

La líder del SPD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo de coalición entre CDU y SPD y su posición se ha visto reforzada tras mantener sus resultados electorales tras la votación del domingo. Schwesig podrá seguir gobernando la región, ahora con más peso personal a nivel federal, si bien el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) fue el más votado.