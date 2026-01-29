Merz pide a los socios europeos "hablar el lenguaje del poder" y actuar como "una potencia"

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha hecho este jueves un llamamiento a los aliados del continente para desarrollarse como "potencia europea" independiente que sea capaz de "hablar el lenguaje del poder", en un contexto de orden mundial más desafiante en el que avanza el imperialismo.

Ante los parlamentarios alemanes en el Bundestag, Merz ha asegurado que Europa tiene que actuar como una potencia y para ello solo podrá hacer avanzar sus ideas "si aprende a hablar el lenguaje de la política de poder".

"En este mundo soplan vientos adversos y los sentiremos en el futuro previsible", ha afirmado el canciller, quien ha sostenido que la base de Europa tiene que ser el derecho y el compromiso con la cooperación internacional, reiterando que Europa tiene que postularse como una alternativa al imperialismo.

"Somos una alternativa normativa al imperialismo y la autocracia. Tenemos algo que ofrecer a nuestros socios en el mundo, tanto en el ámbito económico como, sobre todo, en el ámbito ideológico", ha explicado.

REFORZAR LA SEGURIDAD, ECONOMÍA COMPETITIVA Y UNIDAD EUROPEA

Para Merz la clave de que Europa dé pasos para convertirse en una potencia pasa por que sea capaz de tomar las riendas de su propia seguridad, esto implica reducir dependencias en el ámbito tecnológico y en materia de capacidad de defensa.

La economía europea debe ser competitiva, ha señalado Merz, como segundo paso para que Europa actúe como una potencia. En este sentido, ha dicho que el continente debe revertir la brecha de crecimiento con China y Estados Unidos.

Igualmente, ha instado a que Europa refuerce su unidad y actúe de forma conjunta ante retos que le acechan, poniendo como ejemplo la respuesta frente a la crisis en Groenlandia por las pretensiones estadounidenses de controlar la isla. "La unidad es un factor de poder en el mundo", ha resumido.