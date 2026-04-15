Merz promete apoyo a África ante las consecuencias de la guerra en Irán

El canciller alemán Friedrich Merz (derecha) y Mahmud Alí Yusuf, presidente de la Comisión de la Unión Africana, ofrecen una rueda de prensa conjunta en la Cancillería Federal, en Berlín, Alemania - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 15 Abr. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha prometido este martes el apoyo de las instituciones germanas a África para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, desatada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

África sufre las consecuencias "directas" sobre el suministro y los precios del combustible y de los fertilizantes derivadas de la destrucción de infraestructuras en el golfo Pérsico y del cierre del estrecho de Ormuz, ha declarado el mandatario alemán durante una reunión con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Alí Yusuf, celebrada en Berlín en la víspera de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Sudán.

En concreto, Merz ha manifestado que esta afectación se produce de manera más pronunciada en el citado continente, dadas sus "estrechas relaciones comerciales con Oriente Próximo", por lo que ha defendido que Alemania y Europa, en general, apoyen a los países africanos en pos de lo que ha descrito como una mayor independencia económica y energética.

Paralelamente, en lo referido al país que centrará la conferencia internacional de este miércoles, el canciller ha mostrado el respaldo de su Gobierno a los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Sudán, citando en concreto las iniciativas diplomáticas de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos al tiempo que ha lamentado que más de 20 millones de sudaneses, casi la mitad de la población, se enfrentan a una grave escasez de alimentos en la peor crisis humanitaria del mundo.

A su vez, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf, ha manifestado que la UA trabajará también por un diálogo de paz, así como ha celebrado que Alemania contribuya a que "no perdamos de vista el sufrimiento del pueblo sudanés" mientras el mundo se centra en Ucrania, Irán y otras crisis, con la celebración de esta tercera conferencia internacional que sigue a las de París en 2024 y Londres en 2025.