Merz reconoce errores en sus palabras sobre la inmigración en Alemania: "Quizá debería haberme explicado de otra manera"

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz, en una imagen de archivo. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 9 Dic. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido haber cometido errores a la hora de hacer una serie de declaraciones sobre la cuestión migratoria y ha afirmado que quizá "debería haberse explicado" de otra manera a la hora de abordar esta cuestión públicamente.

Así se ha pronunciado sobre unos polémicos comentarios en los que vinculó la inmigración con un "problema en el paisaje urbano". "Quizás debería haber explicado antes lo que quería decir exactamente con eso... Hoy lo haría de otra manera", ha aseverado en una comparecencia en la cadena ARD durante la que respondió a preguntas del público.

Al aclarar el sentido de sus palabras, ha puntualizado que se refería a que hay ciudades alemanas que "se han venido a menos", algo que "tiene que ver" con sus declaraciones anteriores. "Esto tenemos que cambiarlo", ha aseverado.

"Por eso siempre digo que son dos partes de la misma respuesta. Necesitamos la migración, (...) y sin los que vienen de otros países simplemente ya no es posible hacer muchas cosas", ha aclarado, al tiempo que ha hecho hincapié en hacer esa "diferenciación".

"Creo que cualquiera que haya intentado entenderlo con un poco de buena voluntad ha entendido lo que quería decir. Quienes quieran vivir en nuestro país deben cumplir las normas. Y si no lo hacen, deben marcharse", ha zanjado.