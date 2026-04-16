Metsola reivindica al Papa como "brújula moral" tras las críticas de Trump y le invita a hablar ante la Eurocámara

Archivo - Visita oficial de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, con el Papa León XIV en la Santa Sede - VATICAN MEDIA - Archivo

BRUSELAS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha invitado al Papa León XIV a intervenir en una sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) después de ser objeto de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haberse pronunciado en contra de la guerra en Irán.

En un mensaje difundido en redes sociales, Metsola ha ensalzado la figura del Pontífice como "un símbolo de coraje moral y claridad" en un momento en que "tales brújulas son cada vez más necesarias", subrayando además que su voz es "escuchada, apreciada y respetada" por europeos "de todas las fes y de ninguna".

"El Papa León XIV no es solo el pastor del rebaño católico romano en todo el mundo, sino un símbolo de coraje moral y claridad en un momento en que tales brújulas son cada vez más necesarias. Su voz es una a la que los europeos de todas las fes y ninguna escuchan, aprecian y respetan", ha indicado.

Por ese motivo, se ha puesto en contacto con el Vaticano para reafirmar su invitación al Santo Padre a dirigirse en una próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo. "Esperamos dar la bienvenida a él en un futuro cercano y escuchar su mensaje para Europa", ha añadido.

La invitación de Metsola tiene lugar después de que el máximo representante de la Santa Sede se pronunciara el pasado miércoles contra la actividad bélica en Irán, cuando lamentó la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo".

Tras esto, Trump arremetió contra el pontífice asegurando que "no entiende" lo que ocurre con Irán. "No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado", sentenció en un mensaje en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca también llegó a decir del Papa que "es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", además de demostrar "debilidad" en temas relacionados con las armas nucleares.

A estas críticas respondió este martes la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hasta ahora una de las más estrechas aliadas de Trump, que catalogó sus declaraciones sobre el Papa de "inaceptables" y recordó que León XIV el jefe de la Iglesia católica y que "es justo y normal que pida paz y condene toda forma de guerra".

Poco después, el presidente de Estados Unidos cargó contra la 'premier' italiana señalando que se equivocó al pensar que la dirigente italiana "tenía coraje" y que "la inaceptable es ella porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear (que) volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad".