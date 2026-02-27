México cree que hay cuatro posibles sucesores de 'El Mencho' en el Cártel Jalisco Nueva Generación

Omar García Harfuch, ministro de Seguridad de México, en primer plano, en una conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. - Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha señalado este viernes que el Gobierno baraja que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene hasta cuatro posibles sucesores de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', que fue abatido el pasado fin de semana en un operativo del Ejército.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación", aunque serían dos los "más probables", ha informado el ministro de Seguridad durante la rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en esta ocasión desde Sinaloa, donde encabezará un gabinete de seguridad.

Si bien García Harfuch no ha dado más detalles sobre estos perfiles, pocas horas después de la muerte de 'El Mencho', la prensa mexicana desveló la identidad de algunos de los potenciales sucesores de quien lideró hasta hace unos días la principal organización criminal de país y la tercera más poderosa del mundo.

Entre ellos se encuentra su hijastro Juan Carlos Valencia González, 'El 03', heredero natural tanto por linaje como por capacidad operativa, después de que otros familiares hayan caído o bien hayan sido detenidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen por él una recompensa de cinco millones de dólares.

Sin embargo el parentesco no garantiza la sucesión y hay otros como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo'; Audias Flores Silva, 'El Jardinero'; Ricardo Ruiz Velasco 'Doble R'; Heraclio Guerrero Martínez, el 'Tío Lako'; que también están detrás del vacío de poder que deja tras de sí la muerte de 'El Mencho'.