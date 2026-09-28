Milei asegura que Argentina ha deportado a 30.000 "terroristas" en dos años

El presidente argentino, Javier Milei (archivo) - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado en una entrevista que las autoridades de su país han deportado a 30.000 "terroristas" durante 2025 y 2026, individuos que buscarían "dinamitar el modelo argentino".

En un primer momento Milei aseguró que habían sido deportados 10.000 "terroristas". "Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (...). El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000", ha afirmado en una entrevista en el canal LN+.

Ante la repregunta del periodista Luis Majul sobre la identidad de esas personas, el mandatario argentino ha explicado que se trata de gente que "se infiltra de otros países" para intentar "dinamitar el modelo argentino".

Más adelante, Milei ha relacionado esta entrada de personas en Argentina con movimientos financieros contra el país. "O sea, digamos que nos hayan hecho una corrida --cambio de moneda en masa-- por 70.000 millones de dólares", ha asegurado.

El diputado del partido minoritario Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) Maximiliano Ferraro ha presentado una solicitud de acceso a información pública ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.

En concreto ha solicitado detalles sobre cuántas personas fueron expulsadas del país, cuántas de ellas lo fueron por causas de terrorismo, cuántas tienen una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

"Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026", ha advertido Ferraro, según recoge el diario 'Perfil'. El diputado solicita además que se informe, en cada caso, de si la calificación como terrorista se realizó en el marco del RePET o de la normativa migratoria y qué información concreta sustenta esa caracterización.

Plantea asimismo conocer si existen registros de extranjeros que hayan ingresado al país para "dinamitar el modelo argentino" y qué denuncias se han presentado en relación con esos casos.

Este lunes se ha publicado una encuesta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales previstas para 2027 que sitúa a Milei en cabeza por estrecho margen en una hipotética segunda vuelta contra Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

Milei derrotaría a Kicillof (42-40%), a Cristina Fernández de Kirchner (42-39%) y a Massa (44-39%). El 12% respondió que votaría en blanco o nulo y el 6% no sabe o no contesta, según el estudio de la empresa Trends.

Por espacios políticos, el partido de Milei, La Libertad Avanza, lograría un 35% de votos, mientras que el kirchnerismo obtendría un 33% de apoyo. La izquierda vinculada a Myriam Bergman lograría un 8% y el conservador PRO del expresidente Mauricio Macri se quedaría en el 7%.