Milei presenta en Madrid su modelo de buena política frente a quienes tienen "manos porosas" o "roban joyas"

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la presentación de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en la Universidad CEU San Pablo, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dedicado este viernes en Madrid su discurso de recepción de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo a presentar un modelo de buen comportamiento político en el que no caben quienes tienen "manos porosas, que se les escapan 24 millones por algún lado o un millón y medio de joyas" o están envueltos en "filtraciones de la mujer", en referencia a los casos de corrupción que rodean al PSOE y al caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Milei ha dedicado una hora de oratoria a exponer los principios fundamentales de su próximo libro, 'La moral como política de Estado', un tratado ético, legal y económico al amparo de los "valores judeocristianos", el anarcocapitalismo que enarbola, y la desrregulación y la eficiencia económica.

Sobre este último aspecto, Milei ha aprovechado para denunciar a la Unión Europea como ejemplo de un sistema aparentemente concebido para "matar al crecimiento económico" a golpe de regulaciones. "Europa no puede crecer porque están atestados de regulaciones, perdón que se lo diga tan violentamente", ha manifestado el presidente argentino antes de reivindicar, como haría también en la parte final de su discurso, una labor de transformación de la economía argentina.

"Vengo de un país que está repleto de regulaciones. Hemos quitado 16.000 regulaciones en dos años", ha declarado Milei, quien a lo largo de su discurso vinculó en todo momento moral, economía y política como fundamentos clave de su proceso de toma de decisiones o "la silla eléctrica", como describió su cargo.

"Cuando nosotros hablamos de los valores éticos y morales es que no hay lugar al relativismo. No vale todo. Y si uno no está dispuesto a pedir perdón, que pierda con todas las de la ley", ha declarado el presidente argentino en un discurso salpicado de referencias al pensamiento y la mitología griegos, así como al libro sagrado judío, la Torá, y al derecho natural como fuente de la que emana toda la razón.

Para explicar su argumento, Milei ha puesto como ejemplo negativo a "un político que pongamos que no tuviera las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algun lado o un millon de medio de joyas, de las filtraciones de la mujer", ha manifestado el presidente de Argentina antes de pasar página y asegurar que se había limitado a realizar una "una elucubración teórica".

"Cada vez que ustedes vayan contra la vida, la libertad y la propiedad, y encima desde el Estado, inexorablemente eso va a terminar mal", ha indicado Milei, que también ha dedicado parte de su discurso a demonizar el marxismo y al pensamiento de izquierda.

"Karl Marx es Satán, tiene escritos satánicos y por eso van a encontrar a los terroristas están alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común: el capitalismo de libre empresa, basado en los valores judeocristianos", ha manifestado Miliei antes de defender a defender a Israel como "bastión de occidente".

"QUEDA MUCHO POR HACER" EN ARGENTINA

Milei, por último, ha defendido su labor al frente de Argentina, rodeado como ha estado de "un buen equipo y gente muy talentosa" para impedir el estallido de la hiperinflación y sin recurrir en ningún momento a las "inmorales" expropiaciones.

"¿Cómo voy a iniciar yo un proceso de estabilización basado en una expropiación? Sería algo incoherente", ha indicado el presidente argentino antes de asegurar que sus políticas están reduciendo efectivamente el nivel de pobreza en el país, aunque todavía "queda mucho por hacer", a pesar de sus proclamados éxitos.

"No solo no caímos en una gran depresión, estamos un 11% arriba en el PIB, es decir, quintuplicamos el crecimiento y sacamos al 30% de los argentinos de la pobreza (14 millones de personas). Estamos haciendo a la Argentina grande otra vez", ha concluido Milei antes de remachar su discurso con su lema tradicional: "Viva la libertad, carajo".