Miles de argentinos se manifiestan por la inflación en el país

Miles de argentinos se han manifestado este jueves en Buenos Aires contra la inflación, la pobreza y el desempleo, y han exigido al Ejecutivo que aumente la ayuda para que los ciudadanos con menos recursos puedan hacer frente a la subida de los precios.

Las organizaciones sociales han realizado una movilización masiva en la Plaza de Mayo de la capital para reclamar la entrega de un bono de 148 euros por persona y la ampliación de los planes sociales, tal y como ha informado 'Página 12'.

Asimismo, han solicitado ser recibidos por la ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, petición que ha rechazado la titular de la cartera de Economía, según ha explicado la organización sindical Polo Obrero al citado medio.

"No hay trabajo, salís a buscar y no hay. La verdad es que me gustaría tener un trabajo en blanco, un salario digno porque no alcanza", ha dicho una manifestante a la cadena argentina TN.

Por su parte, el diputado y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete ha reclamado que se congelen los precios y se aplique la ley de desabastecimiento contra la inflación, en declaraciones a la cadena TN.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina ha notificado este jueves que en el primer semestre del año, la inflación ha alcanzado los niveles que se esperaban para finales de 2022.

La Cámara de Diputados argentina aprobó en marzo el acuerdo negociado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar los aproximadamente 44.000 millones de euros de deuda a pesar de las protestas de organizaciones de izquierda contrarias al pacto para el refinanciamiento de la deuda contraída en el 2018 por el exmandatario Mauricio Macri.