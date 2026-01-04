Miles de israelíes reciben mensajes de texto en un supuesto ataque psicológico iraní

Archivo - Un móvil con la imagen de Benjamin Netanyahu y una bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Taidgh Barron - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Seguridad Informática de Israel ha informado este domingo de que miles de israelíes han recibido mensajes de texto con información personal en lo que podría ser un intento de ataque psicológico iraní.

Muchos de los mensajes contienen amenazas e información personal de los ciudadanos. "Esta es su última oportunidad de salvarse, usted y su familia. Nuestras filiales están abiertas. Sabemos quién es usted", señala uno de los mensajes, escrito en inglés.

En algunos casos el texto incluía un enlace que lleva a una página con información personal tal como su número de identidad personal, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

La Dirección Nacional de Seguridad Informática considera que se trata de "un intento de intimidación e ingeniería social con el objetivo de crear presión psicológica".

Este mismo sábado un grupo de piratas informáticos denominado Handala supuestamente vinculado a Irán aseguró haber entrado en el teléfono móvil de la exministra Ayelet Shaked y publicó 60 fotografías y vídeos supuestamente robadas de este dispositivo.

El mismo grupo aseguró el mes pasado que había entrado en los teléfonos móviles del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en el de su jefe de gabinete, Tzachi Braverman, así como en el del ex primer ministro Naftali Bennett.