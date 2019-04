Miles de manifestantes se suman a la sentada en Jartum para exigir el fin de la junta militar

Publicado 19/04/2019 15:40:13 CET

JARTUM, 19 Abr. (Reuters/EP) -

Miles de manifestantes se han sumado este viernes a la sentada de protesta ante la sede del Ministerio de Defensa en Jartum para exigir el fin de la junta militar y que entregue el poder a un gobierno civil que lidere la transición tras las salida de Omar Hasán al Bashir.

Los manifestantes han exhibido banderas sudanesas y han cantado lemas como "libertad, paz y justicia". Los niños se han situado en un puente cercano y han estado golpeando con piedras los pilares al ritmo de los cánticos.

La junta militar ya ha dicho que está dispuesta a cumplir algunas de las demandas de los manifestantes, incluida la lucha contra la corrupción, pero ha avanzado que no aceptará ceder el poder a los líderes de las protestas.

"Si no seguimos será como si no hubiéramos hecho nada. Nos quedaremos hasta que derroquemos al consejo militar", ha explicado Rania Ahmed, una manifestante de 26 años. No lejos del puente, los manifestantes han colgado diez muñecos con uniformes y cascos de las fuerzas de seguridad en un pilar para mostrar su rechazo a las fuerzas de seguridad.

"Miro allí cada día y me da una gran felicidades", ha afirmado Mostafá Abuel Qasem, un fotógrafo. "Este el orgullo de la revolución", ha añadido. La Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), la organización que ha impulsado las protestas contra el régimen, ha anunciado que nombrará un consejo civil de transición para asumir el liderazgo de este proceso.

Los manifestantes han establecido este viernes puestos de control en los acceso a la sentada de protesta ante el Ministerio de Defensa en Jartum, con chalecos amarillos y con cacheos a las personas que entran para retirar armas y garantizar las protestas siguen siendo civiles.

La sentada de protesta comenzó el 6 de abril frente a la sede del Ministerio de Defensa, a modo de culminación de 16 semanas de manifestaciones que comenzaron en diciembre por el aumento del precio del pan y la grave crisis económica que vive el país.