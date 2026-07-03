El Ministerio de Finanzas israelí transfiere a Defensa casi 4.400 millones de euros para el Ejército

Archivo - Tropas israelíes alcanzan el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano - Israel Defense Forces / Xinhua News / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Finanzas de Israel ha llegado a un acuerdo con la cartera de Defensa para la transferencia inmediata de 15.000 millones de shékels (4.380 millones de euros) adicionales para el Ejército nacional, después de que en las últimas semanas Defensa demandara más del doble de fondos alegando un déficit causado por los gastos derivados de los múltiples frentes que mantiene el país.

Así lo ha anunciado la cartera que lidera el ministro ultra Bezalel Smotrich en un comunicado que agrega el compromiso de implementar un mecanismo conjunto para supervisar los gastos solicitados por el estamento de Defensa, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

El acuerdo, mediado por el Consejo de Seguridad Nacional, evita la reapertura del presupuesto estatal de 2026, lo que habría implicado nuevos impuestos o recortes en los servicios públicos, según ha defendido el Ministerio de Finanzas.

Los gastos militares israelíes han ido creciendo a medida que han aumentado las campañas bélicas del Ejecutivo que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, desde la ofensiva en la Franja de Gaza iniciada en octubre de 2023 al calor de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), hasta las dos operaciones conjuntas con Estados Unidos contra Irán, la invasión del sur de Líbano y los bombardeos contra este país y, en menor medida, la ocupación de otra de las denominadas "zonas de seguridad" en el sudoeste de Siria, que también ha sufrido reiteradas incursiones de tropas israelíes.

El presupuesto estatal aprobado en marzo, en medio de la guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero, ya asignó al Ministerio de Defensa la cifra récord de 143.000 millones de shékels (41.700 millones de euros), lo que representa aproximadamente el 17% del gasto total.

Asimismo, el presupuesto también otorgó a la cartera que dirige Israel Katz una partida de 22.000 millones de shékels (6.400 millones de euros) adicionales para gastos dependientes de los ingresos (incluidas las ayudas estadounidenses) y 82.200 millones de shékels (casi 27.000 millones de euros) en una partida de autorización para comprometer gastos futuros.

En el mismo mes, el Gobierno israelí aprobó un recorte del 3% para todos los ministerios excepto el de Defensa a fin de otorgar a esta cartera 28.000 millones de shékels (8.170 millones de dólares) adicionales para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en aquel momento envueltas en labores defensivas y ofensivas en la guerra contra Irán.