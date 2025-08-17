El Ministerio del Interior serbio cifra en casi una veintena los detenidos por una nueva noche de protestas

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Serbia ha cifrado en al menos 18 los detenidos en el marco de una nueva noche de protestas registradas en varios puntos del país, entre ellas la capital, Belgrado, contra el Gobierno del Partido Progresista Serbio (SNS).

"La mayoría de los incidentes o alteraciones del orden público se produjeron en Valjevo, Belgrado y Novi Sad. En Valjevo, las instalaciones del Partido Progresista Serbio fueron dañadas e incendiadas. Afortunadamente, no había nadie dentro", ha explicado el ministro del Interior, Ivica Dacic, en declaraciones a la prensa.

Dacic ha hecho un llamamiento a respetar el orden público. "Todos aquellos que hayan violado la ley serán sancionados y se presentarán los cargos penales correspondientes", ha señalado, agregando que en esta nueva jornada de protestas también se ha registrado un "ataque contra el equipo de televisión Informer en Valjevo".

La oposición lleva semanas convocando manifestaciones para exigir la celebración de elecciones parlamentarias después de que Djuro Macut fuera aprobado en abril como nuevo primer ministro tras la dimisión de su predecesor, Milos Vucevic, cuyo gobierno colapsó en medio de las protestas por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos y que se ha convertido en epicentro del desencanto hacia el Gobierno.