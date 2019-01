Ministro británico advierte: "Lo más probable es un Brexit sin acuerdo" si el Parlamento rechaza el plan de May

Actualizado 03/01/2019 10:03:03 CET

El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ha advertido este jueves de que si el Parlamento no avala el Tratado de Retirada pactado entre la primera ministra, Theresa May, y el resto de socios de la UE en la votación que se celebrará antes del 21 de enero entonces lo más probable es que el país abandone el bloque sin acuerdo.

"Un 'no acuerdo' será mucho más probable si los parlamentarios rechazan el acuerdo para el Brexit de la primera ministra más adelante este mes", ha escrito Barclay en un artículo publicado por el diario 'Daily Express'.

"Mis colegas en el Parlamento deben poner por delante el interés nacional y votar por este acuerdo para que podamos seguir adelante con el Brexit y construir un futuro próspero para Reino Unido como nación comerciante global fuera de la UE", ha defendido el responsable de la cartera para el Brexit.

Barclay ha reconocido la "división" imperante en el Parlamento en cuanto al acuerdo sellado por May con Bruselas y que ha sido avalado ya por el resto de estados miembro y aunque ha admitido que "no es un acuerdo perfecto, es el único factible que cumple la elección democrática de los británicos" en el referéndum de 2016. "Y es la mejor manera de evitar que no haya acuerdo", ha insistido.

May se ha comprometido a someter a votación el acuerdo en el Parlamento en la semana del 14 de enero, después de que el pasado 11 de diciembre optara por anular el voto previsto en la Cámara de los Comunes a sabiendas de que no contaba con el respaldo necesario para sacarlo adelante.

Su decisión desencadenó una moción de censura en las filas de su propio partido auspiciada por el bloque más euroescéptico de los conservadores, si bien la primera ministra consiguió superar el reto. No obstante, dicho bloque, con el diputado Jacob Rees-Mogg a la cabeza, mantiene su rechazo al acuerdo para el Brexit, al que también se opone el Partido Laborista.