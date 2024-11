El ministro de Defensa de Brasil, a favor de la amnistía en los casos leves del 8 de enero, pero no a Bolsonaro

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, se ha mostrado favorable de conceder la amnistía a aquellas personas que cometieron delitos leves durante los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023, no así a los militares, ni al expresidente Jair Bolsonaro, investigado como supuesto instigador intelectual.

Múcio ha destacado la importancia de dividir responsabilidades, según el grado de implicación. En ese sentido, ha dicho en una entrevista para el portal UOL que se debe diferenciar entre quienes "lo organizaron y quienes fueron marionetas".

"Se deben graduar las penas (...) Quien rompió una silla no puede ser responsable por quien hizo otras cosas (...) Estoy a favor de la amnistía en los casos leves", ha expuesto Múcio, quien ha pedido "no politizar" el caso.

Quien no entraría en este bloque sería el expresidente Bolsonaro, y aquellos que organizaron y financiaron estos hechos violentos --por los que fueron detenidas centenares de personas--, así como los militares que se sublevaron

"Son dos escenarios diferentes (...) quienes destrozaron, rompieron muebles y atentaron contra el patrimonio público. Eso por un lado, y por otro esos oficiales que incitaron a la indisciplina dentro de los cuarteles. Ellos lazaron a las tropas contra sus comandante y eso es gravísimo", ha valorado.

No obstante, Múcio ha querido poner en valor el papel constitucional de las Fuerzas Armadas y diferenciar aquellos militares que cumplen con su obligación para con la democracia de aquellos que cometieron indisciplinas. "Que cada uno se responsabilice de sus acciones", ha dicho.

"Le debemos a las Fuerzas Armadas que no hubiera ocurrido algo mucho mayor el 8 de enero. Gracias a ellas no hubo un golpe de Estado", ha destacado el ministro de Defensa, quien ha asegurado que el Ejército es el primer interesado de que los infractores sean sancionados. "No queremos contaminar la institución", ha dicho.