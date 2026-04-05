El ministro de Defensa israelí destaca la "cooperación" de su país en el rescate del aviador de EEUU en Irán

Archivo - Benjamin Netanyahu e Israel Katz (archivo) - Koby Gideon/GPO/dpa - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha puesto en valor la "estrecha colaboración" entre Estados Unidos e Israel en referencia a la operación de rescate del aviador estadounidense rescatado en las últimas horas tras el derribo el viernes de un avión de combate F-15 en Irán.

"Felicito a nuestros socios estadounidenses por el rescate de los aviadores. Esta es una nueva expresión de la estrecha cooperación entre Israel y Estados Unidos, incluso en los momentos más difíciles", ha afirmado Katz, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha felicitado a Estados Unidos y en particular al presidente Donald Trump por el rescate. "Todos los israelíes se regocijan por el sensacional rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos combatientes de Estados Unidos", ha apuntado en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales.

Netanyahu ha hecho un paralelismo de las "sociedades libres" como Estados Unidos e Israel en su empeño por "superar a las fuerzas de la oscuridad y el dolor" y asumir el "principio sagrado" de "no dejar a nadie atrás". "Es un principio que compartimos", ha explicado.

Además, ha recordado que tanto Estados Unidos como Israel han lanzado "audaces operaciones de rescate" y ha destacado que él mismo resultó herido en una misión de rescate y que perdió a su hermano Yonatan Netanyahu en otra incursión, la Operación Entebbe, en Uganda en 1976. "Los israelíes, y yo, sabemos lo audaz de la decisión que ha tomado usted", ha afirmado en referencia a Donald Trump.

"Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más su decidido liderazgo ha traído otra gran victoria para Estados Unidos", ha remachado Netanyahu. "Le saludo. Todos lo hacemos", ha concluido.

El caza F-15 en el que viajaba el soldado rescatado este domingo fue derribado el viernes mientras sobrevolaba Irán. El otro tripulante que viajaba con él fue rescatado ese mismo día, pero hasta este domingo Trump no ha confirmado el rescate del segundo militar.