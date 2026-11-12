El ministro de Exteriores de Corea del Sur visitará China este viernes para hablar de Corea del Norte

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun. - Nick Iwanyshyn / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, tiene previsto visitar China a partir de este viernes en el marco de un viaje oficial al país que durará dos días y con el que tiene previsto abordar la situación de las relaciones entre las partes y el aumento de la tensión con Corea del Norte.

Allí se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha afirmado que también asistirá a una cena programada para este mismo viernes.

"Los dos ministros tienen previsto mantener conversaciones de amplio alcance sobre cuestiones de interés mutuo, incluidas las relaciones bilaterales, la evolución de la situación en la Península de Corea y otros asuntos regionales", ha afirmado el portavoz del Ministerio, Park Doo Soon.

La visita de Cho se produce tras una invitación de Wang durante sus conversaciones en Seúl, la capital surcoreana, mantenidas el pasado mes de agosto. En aquella ocasión, los dos ministros intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones relacionadas con la península de Corea, si bien Cho instó a Pekín a desempeñar un papel "constructivo" para que Corea del Norte retome el diálogo.

La visita precederá al viaje previsto del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a China para asistir a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. También se espera que asistan a la cumbre el presidente chino, Xi Jinping, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros líderes mundiales.

Esto dará la oportunidad a ambos líderes para reunirse durante un evento que también podría poner sobre la mesa la posibilidad de que se celebre una reunión trilateral en la que participe el presidente ruso, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre.