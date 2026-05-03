El ministro de Exteriores iraní aborda con Albares detalles de la negociación para poner fin a la guerra con EEUU

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, con el que ha tratado los detalles de la negociación en marcha para poner fin a la guerra con Estados Unidos.

"El ministro iraní le ha detallado el estado de la negociación en curso", han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Este contacto, mantenido a petición del ministro iraní, ha servido también para que Albares reiterara "el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva", según estas fuentes.

Araqchi ha mantenido una serie de contactos con ministros de Exteriores de varios países, los últimos con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi; con el de Alemania, Johann Wadephul, o de Brasil, Mauro Vieira.

Mientras, continúa el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán. El sábado Irán informó de que había trasladado a Estados Unidos a través de Pakistán una oferta de 14 puntos que prevé poner fin a la guerra en un plazo de 30 días.

Este domingo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de Estados Unidos al plan y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.