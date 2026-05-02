El ministro de Exteriores iraní trata con su homólogo ruso un posible "cese completo" de la guerra con EEUU e Israel

Archivo - Los ministros de Exteriores de Irán y Rusia, Abbas Araqchi (I) y Sergei Lavrov (D) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha tratado este sábado por teléfono con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, los esfuerzos dirigidos a un posible "cese completo" de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel tras el conflicto desatado el 28 de febrero y ahora bajo un delicado alto el fuego.

Araqchi ha comentado con Lavrov los acontecimientos desde la visita del diplomático iraní el pasado 27 de abril. Las negociaciones entre Washington y Teherán no tienen carácter directo, sino que cuentan con Pakistán como mediador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer su disconformidad con la última serie de propuestas presentadas por Irán pero no le ha quedado más remedio que notificar al Congreso de EEUU, como manda la ley a los 60 días del inicio un conflicto armado, de que las operaciones militares norteamericanas están ahora mismo suspendidas. De lo contrario, la cámara tendría que haber dado su aprobación explícita.

Según el recuento del Kremlin, Araqchi y Lavrov han mantenido "un intercambio detallado de opiniones sobre las perspectivas de un cese completo de las hostilidades y la estabilización de la situación militar y política en Oriente Medio".

De igual modo, sus conversaciones han abarcado también más temas cruciales como el bloqueo del estrecho de Ormuz (su interior, por Irán; el perímetro, por Estados Unidos) y posibles soluciones en torno al programa nuclear iraní que Washington quiere desmantelar con su ofensiva.

"Ambas partes reafirmaron su disposición a realizar todos los esfuerzos necesarios para facilitar un proceso político y diplomático que permita alcanzar acuerdos duraderos para establecer una paz a largo plazo en la región", ha concluido el comunicado.