El ministro de Exteriores iraní visita Omán, potencia mediadora, en medio de nuevos ultimátums de EEUU

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, a la derecha, recibe en Mascate al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a 23 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones con Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

Araqchi ha sido recibido por su homólogo omaní, Badr al Busaidi, que hasta el estallido de la guerra el 28 de febrero se encargaba de poner en contacto a ambos países durante una serie de negociaciones sobre el estatus del programa nuclear iraní, interrumpidas por la ola de ataques conjuntos lanzada ese día por Estados Unidos e Israel contra la capital de Irán y otros puntos estratégicos.

La visita sucede en medio de la última amenaza norteamericana: fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz.

"La administración Trump exige que Irán emita el sábado una declaración pública reconociendo la apertura del estrecho de Ormuz y comprometiéndose a cesar los ataques contra buques mercantes", declararon funcionarios estadounidenses a la prensa en una rueda de prensa el viernes, según han informado Axios y el 'Wall Street Journal'.

Estas exigencias, según estas fuentes, han sido trasladadas a los negociadores iraníes tanto de manera directa como a través de la mediación de Pakistán y Qatar.