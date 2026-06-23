El ministro de Exteriores de Omán defiende ante Irán el paso "seguro y sin peaje" por el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, saluda a su par iraní, Abbas Araqchi, a su llegada a Mascate junto al principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf - MINISTERIO DE EXTERIORES DE OMÁN EN X

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, ha defendido este lunes la navegación "segura y sin peaje" en el estrecho de Ormuz al recibir en la capital del país, Mascate, al principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Hemos mantenido conversaciones constructivas sobre el reciente memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, especialmente en lo relativo al párrafo sobre el estrecho de Ormuz. Hemos reafirmado nuestro compromiso con el Derecho Internacional y con el paso seguro y sin peaje", ha indicado Al Busaidi en un mensaje en redes.

Según lo difundido también en redes por su cartera, el encuentro también ha servido para que "ambas partes" destaquen "la importancia de aprovechar el actual momento diplomático para apoyar los esfuerzos de paz y promover la desescalada y la estabilidad".

"Esto mejorará las perspectivas de desescalada y preservará la seguridad de la región y la navegación marítima en el estrecho de Ormuz y las vías navegables internacionales", recoge la nota, que añade que al encuentro también han acudido el embajador itinerante Abdulaziz bin Abdulá al Hinai, por parte de Omán, y el embajador iraní en Mascate, Musa Farhang, por parte de Irán, que no se ha manifestado por el momento al respecto de la reunión.