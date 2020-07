El ministro de Finanzas de Canadá será investigado junto a Trudeau por posible conflicto de intereses

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, será investigado por el comisionado para Ética por su presunto papel en un caso de posible conflicto de intereses que ya ha salpicado al primer ministro, Justin Trudeau, según han confirmado las autoridades.

La oficina del comisionado, Mario Dion, ha indicado que Morneau será investigado "tras las peticiones de múltiples parlamentarios" en relación con una "posible violación" de la Ley de Conflicto de Intereses. "Se publicará un informe cuando el examen sea completado", ha agregado.

El caso deriva del encargo del Gobierno a la ONG We Charity para la gestión de un programa de becas de verano para estudiantes por 900 millones de dólares canadienses (unos 590 millones de euros). El programa beca a los estudiantes para acceder a cursos universitarios en función del número de horas de voluntariado que dediquen durante el verano.

La ONG está muy vinculada a la familia de Trudeau y en la misma trabaja además una de las hijas del ministro de Finanzas, motivo por el que Morneau se ha disculpado por no haberse recusado "para evitar cualquier percepción de conflicto (de intereses)".

"Me disculpo por ello y de ahora en adelante me recusaré totalmente de discusiones relacionados con la organización We Charity", ha manifestado, según un comunicado que ha publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Trudeau reconoció el lunes que había cometido "un error" al "no apartarse" en la concesión del programa de becas, días después de que se abriera una investigación sobre el caso por conflicto de intereses.

El último escándalo se debe a que un reportaje de investigación ha revelado que la madre de Trudeau, Margaret, y su hermano, Alexandre, recibieron 300.000 dólares en sobresueldos de We Charity y organizaciones relacionadas por charlas y actos celebrados durante los últimos cuatro años.

Trudeau reconoció que sabía que su madre y su hermano trabajaban como oradores para We Charity, pero no conocía el montante que recibían exactamente. "Lamento profundamente haber llevado a mi madre a esta situación. Es injusto para ella y yo debería haber sido lo bastante sensato como para apartarme de esta situación", apuntó.

Así, explicó que hay un informe que recomienda a We Charity como la mejor opción para el contrato debido a su presencia a nivel nacional y a su experiencia para conectar a estudiantes con oportunidades de voluntariado. El programa se ha suspendido debido a la polémica.