El ministro de Seguridad israelí se opone a la entrada de ayuda en Gaza: "Acabará en manos de Hamás"

Israel asegura que ha facilitado la entrada a Gaza de camiones cargados con alimentos para bebés

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha mostrado este lunes su clara oposición al "error" que considera que supone permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, una medida adoptada en las últimas horas por el Gobierno de Israel, que alude a presiones por parte de los aliados, entre ellos Estados Unidos.

A pesar de que la entrada de ayuda se ha visto bloqueada durante más de dos meses, Ben Gvir considera ahora que esta decisión ha sido tomada "de forma impulsiva", por lo que supone una "grave equivocación". "Hay que contarle la verdad a la gente de Israel, y es que esta ayuda, que llegará a todas partes dentro de Gaza, también llegará a manos de Hamás", ha dicho en relación con el grupo armado palestino.

"Es por eso que se negaron a seguir mi petición y celebrar una votación, sabían que la mayoría votaría en contra (de reanudar el suministro)", ha aseverado el ministro, que lleva meses negándose a permitir la entrada de ayuda humanitaria a pesar de la grave situación que atraviesan los dos millones de personas que residen en el enclave y que han sido sometidos a una cruenta ofensiva militar desde octubre de 2023.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "habría que explicarle a Donald Trump que esta ayuda pone en peligro a nuestros militares". "No debemos dar oxígeno a nuestros enemigos", ha puntualizado antes de un mitin de su formación, el partido Otzma Yehudit --Poder Judío--, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

ALIMENTOS PARA BEBÉS

El director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, ha explicado que Israel ha facilitado la entrada a la Franja de Gaza de camiones cargados con alimentos para bebés y que en los próximos días se entregará harina para las principales panaderías del enclave, suministros para cocinas operadas por organizaciones internacionales y equipos médicos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya han contactado con organizaciones internacionales para reanudar de inmediato sus operaciones de suministro", ha dicho, agregando que la ayuda se distribuirá en centros ubicados en distintas zonas "seguras" de Gaza, si bien el Ejército no participará en este proceso.

Asimismo, ha explicado en rueda de prensa que el suministro se facilitará "en niveles bajos para evitar el desabastecimiento". "Una vez que registremos casos de falta de ayuda, reaccionaremos", ha indicado, sin detallar cuánta ayuda entrará al enclave o por dónde.

Israel prevé la puesta en marcha de un mecanismo que, rechazado por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, contempla la creación de puntos de entrega a los que la población pueda ir para recibir ayuda.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha afirmado, además, que las tropas israelíes "tomarán toda Gaza" y ha defendido su decisión de permitir la entrada de ayuda al enclave. La oficina de Netanyahu especificó que Israel permitiría "la entrada de una cantidad básica de alimentos para la población para evitar una crisis por hambre en la Franja de Gaza" que "pondría en peligro la continuidad de la operación para derrotar a Hamás", en medio de los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

No obstante, el Ejército israelí anunció el fin de semana el inicio de una "amplia" ofensiva adicional en el norte y el sur de Gaza como parte de la Operación 'Carros de Gedeón', que tiene como objetivo localidades del centro-sur del enclave palestino que van a "diseccionar".