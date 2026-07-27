Los ministros de Exteriores de Omán y Arabia Saudí abordan la situación en el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, junto al omaní, Badr al Busaidi. - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, con el que ha abordado los últimos acontecimientos en la región y, especialmente, la situación en el estrecho de Ormuz, que continúa cerrado ante el recrudecimiento de los ataques.

Así, ambos han mantenido conversaciones sobre los diferentes esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación marítima en la zona, según informaciones recogidas por la agencia de noticias saudí SPA.

Además, las partes también han analizado sus "relaciones bilaterales" y "sus diversos intereses comunes" y han destacado la importancia de "reforzar la cooperación y las consultas", siempre "impulsando la diplomacia" para "preservar la seguridad y la estabilidad" en la región.

Las autoridades omaníes mantuvieron una serie de encuentros con representantes iraníes a lo largo del fin de semana.

Convertido en el arma principal de presión de Irán para frenar la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el paso de Ormuz ha vivido desde entonces una escalada militar que ha llevado nuevamente a su cierre.