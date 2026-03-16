Los ministros de Exteriores de la UE descartan enviar fragatas para reabrir el estrecho de Ormuz

Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, ahora bloqueado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete han expresado antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en la capital comunitaria que no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea 'Aspides' al estrecho de Ormuz.

Todo ello después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya propuesto a los veintisiete ministros modificar la operación naval de la UE 'Aspides' --originalmente pensada para evitar los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo--, o incluso establecer una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Según Kallas, no será "fácil" conseguirlo, pero ha abogado en declaraciones a los medios antes del CAE a encontrar "la forma más rápida de garantizar" la apertura del estrecho de Ormuz, toda vez está tanteando otras opciones como una iniciativa en el marco de la ONU parecida a la establecida tras la invasión rusa de Ucrania para garantizar el transporte de cereales en el Mar Negro.

Ante estas propuestas, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha mostrado contundente en contra de modificar la operación 'Aspides' para que opere en el estrecho de Ormuz, alegando que ya tiene "el mandato correcto" y que está "cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento".

También ha defendido que "no hay que hacer nada que añada todavía más tensión" en la región y ha indicado que la posición de España es abogar por "la diplomacia". "La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica", ha añadido.

En una línea similar se ha expresado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que ha opinado que la operación 'Aspides' no puedo ampliarse al estrecho de Ormuz, entre otras cosa porque es una misión "antipiratería" y lo que ocurre con el bloqueo de Irán es una realidad "diferentes".

"Creo que es correcto seguir trabajando en el mar Rojo para garantizar el tráfico marítimo y la libre circulación. En lo que respecta a Ormuz, creo que debe prevalecer la vía diplomática. Hay que hacer un esfuerzo diplomático adicional para garantizar la libertad de navegación en Ormuz", ha aseverado.

El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha destacado el "excepticismo" de su Gobierno con respecto a la propuesta de modificar el mandato de 'Aspides', y ha abogado por esperar primero a que Estados Unidos e Israel expliquen "cuáles son sus objetivos militares en Irán".

ENVIAR BARCOS NO RESOLVERÁ LA SITUACIÓN

Por su parte, el ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, ha señalado que no cree que enviar "algunos barcos" resuelva la situación en el estrecho de Ormuz, que ha definido como "muy sensible" por la capacidad de Irán de desplegar minas navales o drones submarinos.

"No es como si tuviéramos un botón que pulsar para cerrar el estrecho y lo hiciéramos. No es así. Es una situación muy delicada. Las probabilidades de escalada son grandes. "Países Bajos quiere participar en la conversación, pero en este caso es muy importante actuar con prudencia antes de tomar decisiones", ha añadido.

Su homólogo griego, Georgios Gerapetritis, ha indicado que Grecia no tiene intención de "involucrarse en la guerra" y que la operación 'Aspides' "ya está operando en la región más amplia, en la que participan Estados miembro de la Unión Europea" en el mar Rojo, aunque ha mostrado preocupación por la situación.

"En cuanto a la libertad de navegación, Grecia está a favor de la libre circulación de todos los buques en la región y pide a Irán que respete las normas del derecho internacional del mar. Es fundamental, no solo para los precios del petróleo sino para toda la cadena de suministro, que los mares permanezcan abiertos", ha añadido.

DEBATE SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA OTAN

También ha habido disparidad de opiniones sobre el rol de la OTAN en el conflicto, sobre todo tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la Alianza enfrenta "muy mal futuro" si no ayudan a Washington a recuperar el tránsito en el paso marítimo bloqueado por Irán.

En opinión de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, el estrecho de Ormuz "queda fuera del área de actuación" de la propia Alianza Atlántica, ya que no "hay países de la OTAN" en la región.

"Por eso tenemos la operación Aspides, y hay Estados miembro que también están dispuestos a contribuir", ha añadido.

El ministro alemán ha señalado que no ve a la Alianza tomando una decisión sobre el estrecho de Ormuz, y el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha afirmado en declaraciones desde Berlín que "esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN".

Por otro lado, la ministra de Exteriores rumana, Oana-Silvia Toiu, ha afirmado que "la OTAN es ante todo una alianza defensiva y ese es el aspecto más importante en el que debe centrarse cuando se trata de prestar apoyo".

En el caso del ministro de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha constatado que por el momento no se ha activado ningún procedimiento sobre el rol de la OTAN en este conflicto, pero ha indicado que si hay una solicitud formal de Estados Unidos examinarán la propuesta "con mucho cuidado".

En esa misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, que ha destacado que no hay por el momento "ninguna propuesta sobre la mesa", y que si la hubiera podrían abordarla.