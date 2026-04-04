Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia

Imagen de archivo de un ataque iraní en Ramat Gan (Israel) - Paulina Patimer / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas.

El servicio de Emergencias israelí, el Magen David Adom, ha indicado que las primeras observaciones coinciden con el uso de munición de racimo, condenada por el derecho Internacional por su alcance indiscriminado y de uso común en el conflicto en Oriente Próximo, también por parte israelí durante la guerra de Gaza, según organismos internacionales.

La misma munición ha sido empleada en otros bombardeos ocurridos en las últimas horas en la localidad de Petah Tikva y la propia ciudad de Tel Aviv, donde han sido atendidas cuatro personas por inhalación de humo aunque no han necesitado de hospitalización, recoge el informe de Emergencias publicado por el diario 'Times of Israel'.