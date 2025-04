Mitsotakis afirma que Grecia puede "soportar" los aranceles de EEUU pero espera una respuesta conjunta de la UE

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha afirmado este lunes que el país puede "soportar" de momentos la política arancelaria impuesta por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, pero ha manifestado que se encuentra a la espera de una respuesta conjunta por parte de la Unión Europea.

Así, el mandatario ha matizado durante un discurso televisado poco antes del inicio de una reunión del Consejo de Ministros que el país está a la espera de lograr una "respuesta unificada que pueda ser efectiva a nivel de los Veintisiete", según informaciones recogidas por el diario griego 'Kathimerini'.

En este sentido, ha recordado que el bloque comunitario tendrá que hacer frente a unos gravámenes de 20 por ciento a las exportaciones de productos a Estados Unidos y a un 25 por ciento en el caso de vehículos y metales como el acero y el aluminio.

"Las medidas a tomar serán anunciadas en cuestión de semanas", ha dicho, no sin antes aclarar que las autoridades griegas "garantizan que su economía está preparada para hacer frente a estos nuevos desafíos" teniendo en cuenta "las difícil circunstancias". Además, ha prometido "prudencia fiscal" al respecto.

Las exportaciones del país a Estados Unidos representan un 4 por ciento de las exportaciones de Grecia. No obstante, el Gobierno considera que productos como el aceite de oliva o el queso feta --que no pueden producirse en territorio estadounidense-- no son especialmente susceptibles de verse afectados por estas medidas.