Mitsotakis justifica las restricciones para los no vacunados en Grecia y urge a la población a inmunizarse

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha defendido este miércoles el endurecimiento de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 a los no vacunados, al tiempo que ha urgido a la población a inmunizarse contra la enfermedad.

El Gobierno griego anunció el martes que, a partir de este sábado, los no vacunados tendrán que presentar el resultado de una prueba diagnóstica de la COVID-19 rápida o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de moda, instalaciones de entretenimiento o peluquerías. El anuncio tuvo lugar un día después de registrar un récord de contagios de COVID-19.

En una intervención ante el Parlamento, Mitsotakis ha apuntado que, al disponer de una vacuna contra la COVID-19, "la economía y la sociedad no se van a cerrar" de nuevo, al tiempo que ha incidido en que los ciudadanos no vacunados "no perderán derechos" si siguen "las instrucciones de los científicos y del Estado".

"Los que aún no están protegidos por la vacuna deben hacerse más pruebas", ha hecho hincapié, remarcando que las pruebas facilitan su protección y la de los que les rodean.

En este sentido, ha pedido a los no vacunados que reconsideren su decisión. "Pediré a los que lo están pensando que se vacunen mañana para que dejemos de llorar las pérdidas que pudimos prevenir y reducir la presión en los hospitales", ha dicho, según ha recogido el diario griego 'Kathimerini'.

"De esta manera, construiremos un sistema de salud centrado en el ser humano con el objetivo de evitar que los ciudadanos enfermen", ha agregado.

Por otro lado, ha pedido a los partidos políticos y a los diputados "escuchar con atención" las indicaciones científicas y no hacer política "innecesariamente". "Esto es muy importante para la cuarta ola y aún mayor para que podamos educar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, que puede salvar vidas", ha remachado.

Las autoridades sanitarias griegas contabilizaron el martes 6.700 nuevos contagios de COVID-19, un récord que enlazó con el lunes, cuando se identificaron 5.449 casos.

En Grecia, que ha confirmado más de 748.000 casos y cerca de 16.000 fallecidos a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, el 60,5 por ciento de la población --de unos once millones de personas-- tiene la pauta completa de vacunación.