Modi firma en Auckland la nueva asociación estratégica entre India y Nueva Zelanda

El primer ministro indio, Narendra Modi (archivo) - Isabel Infantes/PA Wire/dpa

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha firmado este sábado en Auckland un nuevo acuerdo de asociación estratégica bilateral junto a su homólogo neozelandés, Christopher Luxon. Ambos países han pactado recientemente un Tratado de Libre Comercio (TLC).

"Es como si estuviéramos hechos el uno para el otro", ha destacado Modi durante el acto para presentar el ambicioso plan para profundizar las relaciones entre ambos países en ámbitos como el comercio, la defensa, la educación o el turismo.

Modi ha asegurado que hay una "energía renovada" y una "decisión renovada" para impulsar las relaciones con Nueva Zelanda y aunar esfuerzos en materias como la paz, la seguridad o la estabilidad teniendo en cuenta los valores democráticos que comparten ambos países y las similitudes por su gran relación con el mar.

En particular, Modi ha destacado la rapidez con la que se ha logrado un acuerdo de libre comercio. "El TLC se ha hecho en muy poco tiempo. Mi agradecimiento de corazón a usted y a su equipo", ha indicado Modi en declaraciones recogidas por medios neozelandeses.

Por su parte, Luxon ha destacado que esta visita es un hito en la relación bilateral. "Gracias por la relación y lo que ha aportado (...). Hoy hay más que un TLC", ha argumentado, aunque ha mencionado expresamente las nuevas oportunidades económicas que supone para las empresas de su país la apertura de un enorme mercado como el indio.

Los acuerdos incluyen avances en sectores como el turismo, el deporte, la educación, la agricultura, los bosques, la ganadería, la investigación científica, tecnológica y la gestión de desastres.

Esta es la primera visita de un jefe de Gobierno indio a Nueva Zelanda en 40 años. La agenda de Modi incluye actos con la comunidad india de Australia en el Spark Arena de Auckland.