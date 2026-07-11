Mojtaba Jamenei promete "venganza" y que los asesinos de su padre "no morirán pacíficamente en la cama"

Funeral de Alí Jamenei (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicholas Frakes

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha advertido este sábado de que la muerte de su padre y antecesor en el cargo, el "líder mártir" Alí Jamenei, tendrá "venganza" y que los responsables "no morirán pacíficamente en la cama".

Alí Jamenei falleció el pasado 28 de febrero en el primer día de la última campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y fue enterrado el viernes.

"Prometemos por usted mantener sus enseñanzas y seguir el camino recto que marcaste con perseverancia, sin miedo a las dificultades de este camino (...). Prometemos venganza para su sangre pura y para todos los mártires de estas dos guerras de los asesinos criminales sin honor", ha afirmado Jamenei en un mensaje a la nación publicado este sábado por la televisión pública iraní, IRIB.

"La venganza es el deseo de nuestra nación y debe hacerse. Pronto las gentes libres del mundo cumplirán su parte de esta misión divina", ha añadido en referencia a los "asesinos" que "están en la lista".

Esta venganza no depende de él mismo, ni de otros responsables políticos. "Se hará estemos ahí o no", ha subrayado. Los responsables de la muerte de Alí Jamenei "se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama", ha recalcado.

Jamenei ha expresado además su reconocimiento a los fieles chiíes en Irán y también en Irak por los "decenas de millones" de personas que acudieron a los actos por el difunto líder iraní en ciudades como Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala o Mashhad". Esta "histórica" cifra de asistentes a los actos en recuerdo de Alí Jamenei "rompe a los enemigos".