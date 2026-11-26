El presidente ucraniano, Volodimir Zelenskim durante una reunión en Kiev. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha acusado este jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de incitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN con el objetivo de intensificar la guerra y bloquear los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

"Con sus acciones imprudentes, Zelenski busca deliberadamente provocar un choque directo entre Rusia y los países de la OTAN, desencadenar una escalada incontrolada y torpedear definitivamente el proceso de negociación", ha espetado durante una rueda de prensa, en la que ha añadido que al mandatario ucraniano "no le importa en absoluto el destino de millones de personas en toda Europa".

Estas declaraciones se producen después de que Zelenski rechazara la "frívola" propuesta del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, de viajar a la capital rusa para negociar una solución a la guerra.

Lukashenko había manifestado previamente su disposición a acompañar al dirigente ucraniano hasta la capital rusa para garantizar su seguridad. Planteó el martes esta opción en una entrevista concedida al semanario francés 'Le Point', ante el que mantuvo que Zelenski y él "podrían volar a Moscú". "Los dos. Como garante de su seguridad, podría sentarme con él y volar a Moscú", manifestó, según los extractos compartidos por el medio.