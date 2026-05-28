Muere a los 80 años en Arabia Saudí el expresidente de Yemen Abdo Rabu Mansur Hadi

Archivo - El expresidente de Yemen Abdo Rabu Mansur Hadi en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Yemen Abdo Rabu Mansur Hadi ha muerto este jueves en Arabia Saudí a los 80 años, según han confirmado las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, quien abandonó el cargo en 2022, cuando cedió sus competencias a un consejo creado con el objetivo de negociar con los hutíes un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en el país.

La Presidencia yemení ha indicado en un comunicado que Hadi, "un gran combatiente", ha fallecido durante la jornada "tras una larga carrera nacional en la que ocupó los más altos puestos a nivel militar y político". "Fue, en momentos clave para la historia de Yemen, un modelo de hombre de Estado que defendió la República, la legitimidad constitucional, la unidad de Yemen y los intereses supremos de su pueblo en las circunstancias más complejas", ha agregado.

Así, ha destacado su papel durante el periodo de transición abierto en 2012 por la dimisión del histórico líder yemení Alí Abdulá Salé, quien tuvo que abandonar el poder ante la presión popular de las protestas el hilo de la 'Primavera Árabe'. Hadi fue el único candidato a las elecciones de febrero de 2012, tras las que asumió el cargo de jefe de Estado.

La Presidencia, ahora encabezada por Rashad Muhamad al Alimi, ha subrayado que su papel "impidió que Yemen fuera escenario de conflictos más amplios" y ha ensalzado además su papal en defensa de "la unidad, la soberanía y la integridad territorial" ante la ofensiva lanzada en 2014 por los rebeldes hutíes --con apoyo de Hadi--, que lograron hacerse con la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país.

La ofensiva de los hutíes, descrita por las autoridades como "un golpe de Estado", llevó a las autoridades reconocidas internacionalmente a trasladarse a Adén, en el sur del país, mientras una coalición encabezada por Arabia Saudí y apoyada por Estados Unidos lanzó una operación para intentar expulsar del poder a los rebeldes chiíes, respaldados por Irán.

En este sentido, la Presidencia yemení ha destacado que Hadi "encabezó el Estado yemení durante una de las fases más complejas que ha atravesado el país, entre una guerra, un golpe de Estado y una crisis humanitaria y económica sin precedentes", antes de remarcar fue "fue capaz de mantener el reconocimiento regional e internacional del Estado yemení y sus instituciones legítimas".

El mandato de Hadi al frente de estas autoridades culminó en mayo de 2022, cuando cedió sus competencias al Consejo Presidencial de Liderazgo "con el objetivo de unificar las filas nacionales y reforzar los esfuerzos para restaurar las instituciones estatales y poner fin al sufrimiento del pueblo yemení".

Por otra parte, ha dado las gracias a Arabia Saudí por su apoyo a Hadi durante los años en los que vivió en el país, antes de anunciar un luto nacional de tres días, en los que las banderas ondearán a media asta, en recuerdo de Hadi, sin pronunciarse sobre las causas de su fallecimiento.

Hadi, nacido en 1945, realizó estudios militares en Reino Unido, Egipto y la Unión Soviética en los años sesenta y setenta, tras lo que regresó al país y ocupó diversos cargos en el Ejército de Yemen del Sur hasta 1986, cuando huyó a Yemen del Norte junto al hasta entonces presidente, Alí Nasir Muhamad, tras su derrota en la guerra civil.

Posteriormente, fue aliado de Salé durante la guerra civil de 1994, llegando a ser nombrado ministro de Defensa y vicepresidente yemení, motivo por el que fue el primero en la lista de candidatos para suceder al mandatario cuando aceptó dimitir por las continuadas protestas en favor de una democratización y criticar la grave crisis económica en el país.

Tras ascender al poder, se vio forzado a un acuerdo de reparto de poder con los hutíes tras la toma de Saná por parte de los rebeldes en septiembre de 2014, si bien las tensiones sobre un posible gobierno de unidad llevaron al grupo a deponer a Hadi meses después, forzándolo a abandonar la capital y residir principalmente en Arabia Saudí, desde donde dirigió los designios de las autoridades reconocidas hasta que cedió su puesto en 2022 a Al Alimi.

Durante los últimos años, el conflicto en Yemen --que sigue sumido en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial-- ha caído en intensidad, si bien las negociaciones medidas por Naciones Unidas siguen sin derivar en un acuerdo de paz. Además, el conflicto ha estado marcado por las tensiones regionales y los bombardeos israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que llevaron a los hutíes a atacar Israel en respuesta a la ofensiva contra la Franja de Gaza.