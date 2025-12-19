Muere el activista bangladesí Osman Hadi días después de recibir un disparo por seguidores de Hasina

Archivo - El líder de la organización bangladesí Inqilab Mancha, Sharif Osman Hadi - OSMAN HADI EN FACEBOOK - Archivo

El activista bangladesí y candidato electoral Sharif Osman Hadi ha muerto este jueves en Singapur, donde estaba siendo tratado tras sufrir un tiroteo el pasado viernes, según han anunciado el primer ministro interino de Bangladesh, el Nobel de la Paz Mohamed Yunus, que ha prometido "el máximo castigo" para todos los involucrados. La organización que encabezaba Hadi, Inqilab Mancha, también ha confirmado su muerte.

"Sharif Osman Hadi, un valiente combatiente al frente del levantamiento de julio y portavoz de Inqilab Mancha, quien se encontraba en tratamiento en Singapur, ya no está con nosotros", ha anunciado Yunus en un discurso plasmado en su cuenta en la red social X, donde ha expresado su "profundo pesar y dolor por el prematuro fallecimiento" del activista.

El anuncio ha llegado seis días después de que Hadi recibiera un disparo en la mandíbula, según el diario 'Prothom Alo', a manos de dos asaltantes vinculados por la Policía a la Liga Awami, que apoya a la ex primera ministra Sheij Hasina, condenada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad.

Al hilo de la muerte del activista, Yunus ha afirmado que el Gobierno se hará cargo de su esposa e hijo y ha declarado un día de luto oficial por la muerte de quien ha descrito como "un joven líder imbuido de sangre revolucionaria" y "un símbolo único de protesta". "Con sus acciones, dejó un ejemplo único no solo de protesta, sino también de patriotismo, paciencia y determinación", ha agregado.

"Quiero dejar claro una vez más que Osman Hadi era enemigo de las fuerzas derrotadas, los terroristas fascistas", ha declarado el mandatario, que ha añadido que "el intento de silenciar su voz e intimidar a los revolucionarios será completamente frustrado".

En este sentido, ha destacado a Hadi como "parte integral" de la transición del país, aludiendo a su deseo de presentarse a las elecciones y subrayando que "la responsabilidad de hacer realidad su sueño recae hoy sobre los hombros de toda la nación".

Asimismo, ha llamado a la población a "avanzar con paciencia, moderación, valentía y previsión, para que la malvada fuerza terrorista fascista, enemiga de las elecciones y la democracia, pueda ser finalmente derrotada", pidiendo también a la sociedad que no caiga "en la trampa de quienes buscan desestabilizar el país" y haciendo un llamamiento a "todos los ciudadanos del país para que mantengan la paciencia y la moderación".

La muerte de Hadi ha sido también confirmada por la plataforma Inqilab Mancha, que fundó y encabezaba, a través de la red social Facebook, donde ha declarado a su difunto líder como "mártir en la lucha contra el imperialismo indio" y ha anunciado la celebración de su funeral para este sábado.

La organización, en línea con lo expresado por Yunus, ha pedido contención a la ciudadanía, rechazando "el vandalismo y el terrorismo" e instando a la sociedad a que "piense quién se beneficiará si crean una situación de anarquía" a apenas dos meses de la fecha prevista para las elecciones que, se espera, culminen la transición democrática del país. "Ayuda al Gobierno a mantener estable a Bangladesh. Evita la violencia", subraya la publicación.

El mensaje de sosiego ha llegado en el marco de los disturbios que han estallado en la capital del país, Daca, tras la noticia de la muerte de Hadi. Allí, una multitud ha atacado y provocado incendios en las redacciones de los diarios 'Prothom Alo' y 'The Daily Star', dos medios señalados por su línea editorial por el ministro interino de Justicia, Asif Nazrul, el pasado mes de junio.

Ante los sucesos, los Bomberos han enviado ocho unidades para hacer frente a los dos fuegos, pero, según ha indicado el responsable de prensa interino del cuerpo, Shahkahan Sikder, y recogido por el diario digital The Bangladesh Today, apenas dos han podido acercarse a la redacción de 'Prothom Alo' y una a la de 'The Daily Star', mientras el resto intentan acceder con la ayuda de las fuerzas de seguridad. Fuentes de ambos medios han confirmado a la redacción de BBC en el país que ninguno de ellos publicarán edición alguna este viernes.