Muere a golpes una portavoz del partido de gobierno en el este de República Democrática del Congo

Archivo - Bandera de República Democrática del Congo - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una dirigente del partido de gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha muerto este martes a golpes en Butembo, en la provincia de Kivu Norte, tras participar en un programa de radio donde defendió las medidas puestas en marcha para luchar contra la epidemia de ébola.

Se trata de Marie-Célestin Karondwa, quien presidía de forma interina el comité ejecutivo de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), la formación del presidente Félix Tshisekedi, según recoge el porta de noticias MediaCongo.

La víctima, que también ejercía como portavoz del partido, sucumbió a las heridas tras ser "linchada" a golpes este domingo en la zona de Vulindi, en la citada localidad del este del país, si bien no ha sido hasta un día más tarde cuando la UDPS ha confirmado su fallecimiento.

Karondwa sufrió un asalto cuando regresaba a su domicilio de participar en una emisión de Radio Mwangaza, en la que trató de sensibilizar a la población sobre la acatar las medidas de las autoridades en la lucha contra el ébola, que ya deja más de 3.900 muertos y 8.000 casos confirmados en el país. Durante el ataque, su vivienda así como sus pertenencias fueron incendiadas.

La Federación de la UDPS en Butembo ha exigido la apertura de una investigación "seria" para dar con los autores del crimen de Karondwa, a quien ha presentado como una persona "comprometida" con el partido así como con la salud pública y la seguridad de la comunidad.