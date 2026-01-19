Muere un migrante nicaragüense bajo custodia del ICE tras ser detenido en Minnesota

Archivo - Migrantes indocumentados esposados ​​descienden de un autobús mientras se preparan para abordar un avión de deportación de Estados Unidos a Guatemala desde Fort Bliss, El Paso, Texas - Europa Press/Contacto/Sgt.1c Nicholas De La Pena/U

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha anunciado este domingo la muerte de un hombre nicaragüense detenido por las fuerzas antiinmigración en Minneapolis y trasladado a unas controvertidas instalaciones del ICE en El Paso, Texas, donde, según el comunicado oficial, se habría suicidado. Se trata del sexto migrante muerto bajo custodia del ICE en lo que va de 2026 y el tercero en esta ubicación.

"Víctor Manuel Díaz, un inmigrante ilegal nicaragüense de 36 años, ha fallecido bajo custodia de ICE el 14 de enero en el Camp East Montana en El Paso, Texas", ha reconocido el ICE en una declaración difundida en su web, donde afirma que "ha muerto por un presunto suicidio", si bien "la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación".

Según ha relatado la entidad, "el personal de seguridad contratado lo encontró inconsciente en su habitación" y ni el personal médico de las instalaciones ni el personal de emergencias que ha acudido minutos después han podido reanimarlo.

Díaz fue arrestado por el ICE el 6 de enero en Minneapolis, donde los agentes lo encontraron y determinaron que se encontraba de forma irregular en Estados Unidos, por lo que fue arrestado "por una infracción migratoria". Según el comunicado, el hombre entró en Estados Unidos en marzo de 2024, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y, tras el proceso judicial, fue puesto en libertad condicional. Finalmente, un juez de inmigración ordenó su deportación en verano, procesada por el ICE una semana después de arrestarlo en Minneapolis.

"ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos", reza el texto, que subraya que en las instalaciones de la institución "se proporciona atención médica integral desde el momento de su llegada y durante toda su estancia".

ONG PIDE EL CIERRE Y DENUNCIA LA MUERTE DE OTRO MIGRANTE

Díaz es ya el sexto migrante muerto en 2026 bajo custodia del ICE en todo Estados Unidos y el tercero solo en Camp East Montana de El Paso, unas instalaciones cuyo cierre ha pedido en reiteradas ocasiones la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una destacada organización de Derechos Humanos en el país. La última, a la luz de la muerte de Geraldo Lunas Campos, un hombre cubano de 55 años.

Según el comunicado emitido por el por el ICE el día de su muerte, el 9 de enero, Lunas "fue declarado muerto tras sufrir un problema médico" no especificado y la causa de su muerte esta siendo investigada, si bien aún no se ha vuelto a pronunciar a este respecto. Con todo, la agencia de inmigración indicó que, horas antes, "se comportó de manera disruptiva mientras hacía fila para recibir medicamentos y se negó a regresar a su dormitorio asignado", tras lo que "fue puesto en aislamiento". Una vez aislado, "el personal observó que se encontraba en peligro y contactó al personal médico", que no pudo salvarlo.

Por contra, mientras el ICE no ha publicado los resultados de la investigación de la muerte de Lunas, la ACLU afirma que "probablemente se declarará homicidio por asfixia, después de que un testigo en el centro afirmara haber visto a los guardias estrangularlo".

"La muerte de Geraldo Lunas Campos es la más reciente de una serie de muertes evitables cometidas por el ICE e ilustra un patrón más amplio de violencia y abuso desenfrenados perpetrados por el ICE contra miembros de nuestras comunidades a costa del dinero de los contribuyentes", declaró entonces el asesor principal de políticas de la ACLU, Haddy Gassama, aludiendo también a un récord de 32 muertes bajo custodia de ICE en 2025, que "marcó el año más mortífero para la agencia en casi dos décadas".

Asimismo, la organización reiteró su exigencia del cierre de Camp East Montana a través de una carta al propio ICE en la que apuntó a "un alarmante patrón de abusos, que incluía palizas y abusos sexuales por parte de agentes contra inmigrantes detenidos, palizas y amenazas coercitivas para obligarlos a la deportación a terceros países, negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, y la negación de acceso significativo a un abogado, entre otras violaciones de derechos".

Camp East Montana, situado en la localidad de Fort Bliss, es un campamento de tiendas de campaña abierto en agosto de 2025 y ubicado en la base militar que se utilizó para internar a personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente alberga a más de 2.700 personas, lo que lo convierte en el centro de detención de inmigrantes más grande de Estados Unidos, según ha señalado la ONG.