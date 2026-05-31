Muere un militar israelí y cuatro resultan heridos en combates en el sur de Líbano

Michael Tyukin (21), militar israelí miembro de la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati, fallecido durante enfrentamientos en Líbano - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un militar israelí de 21 años durante operaciones de combate en el sur de Líbano, en un incidente en el que otros cuatro soldados han resultado heridos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al fallecido como Michael Tyukin, natural de Ashkelon y miembro de la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati. Según el comunicado castrense, el militar ha fallecido durante enfrentamientos registrados en el sur de territorio libanés.

Tras informar a sus familiares, las FDI han confirmado asimismo que Tyukin ha sido ascendido póstumamente al rango de sargento.

El Ejército hebreo ha señalado además que otros cuatro combatientes han sido heridos de carácter leve en el mismo incidente en el que ha perdido la vida Tyukin, si bien no han facilitado detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias de los hechos.

En un comunicado difundido en redes, las fuerzas israelíes han trasladado sus condolencias a los allegados del fallecido y han asegurado que "comparten el dolor de la familia", a la que "continuarán brindándole apoyo".

La muerte de este militar se produce en el marco de las operaciones que las FDI mantienen en la zona fronteriza con Líbano, escenario de frecuentes incidentes de seguridad y enfrentamientos armados en los últimos meses.

Las últimas hostilidades a gran escala entre ambos países estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.