Muere una mujer palestina en un ataque de Israel contra el campo de refugiados de Al Maghazi

Imagen de archivo de un palestino fallecido por un ataque de Israel contra el campo de Al Maghazi. - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una mujer palestina ha muerto este jueves en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas de Israel contra el campo de refugiados de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

La mujer, que según las autoridades gazatíes --controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- ha muerto a causa de las acciones de la ocupación sionista, ha sido identificada como Rawan Fayad, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al grupo palestino.

Así, han indicado que las fuerzas israelíes han atacado también el campo de Al Bureij, también situado en el centro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado un total de 713 muertos y 1.940 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

Además, ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial-- se han documentado 72.289 "mártires" y 172.040 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra podría aumentar.