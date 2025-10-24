Muere un palestino de 18 años tiroteado por el Ejército de Israel durante una operación en Cisjordania

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un palestino de 18 años ha muerto este viernes a causa de las heridas sufridas tras ser tiroteado el jueves durante una operación del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Askar al Yadid, situado al este de la ciudad cisjordana de Nablús, en el marco del aumento de las incursiones militares en esta parte del territorio palestino.

El joven, identificado como Muhamad Ahmad abú Hanin, fue tiroteado en la espalda por las tropas israelíes durante un enfrentamiento con residentes que estalló durante la operación, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA. El joven fue ingresado en estado crítico, si bien ha fallecido a primera hora del día.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.