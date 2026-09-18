Muere un palestino en un ataque de Israel contra un campo de refugiados en Gaza pese al alto el fuego

Vista general de una calle en el norte de la Franja de Gaza ante los ataques del Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra un campamento de refugiados en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el fallecido, identificado como Karam Musad al Masaraa, ha sido alcanzado por un bombardeo lanzado contra el campamento de refugiados de Nuseirat, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el jueves a cerca de 1.390 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.800 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.