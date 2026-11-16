Muere un palestino en un ataque de Israel contra el norte de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos trasladan el cuerpo de un hombre muerto por un ataqu del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Fuentes médicas del Hospital Al Shifa citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el hombre ha sido tiroteado por las tropas israelíes en Yabalia, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha identificado a tres supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que habrían muerto en el ataque ejecutado la semana pasada contra un hospital situado en el sur de la Franja, que se saldó con alrededor de diez fallecidos.

Así, ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que entre los muertos figuran "un terrorista de Hamás que participó en el secuestro de Adina Moshe durante la masacre del 7 de octubre de 2023", así como "el jefe de la sección de enlace del Departamento de Operaciones de Inteligencia Militar de Hamás" y "un miembro de la unidad Nujba de la Brigada de Jan Yunis".

El Ejército ha recalcado que el ataque fue lanzado contra una planta del Centro Médico Naser que "era usada como centro de mando militar de Hamás", al tiempo que ha argumentado que "pese a las repetidas advertencias y demandas para que se cese la actividad militar en el hospital, también en tiempos recientes, Hamás ha seguido operando desde la instalación", algo rechazado por el grupo.

El Ministerio de Sanidad gazatí afirmó el domingo que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 se han registrado 1.647 muertos y 5.969 heridos, al tiempo que afirmó que desde el inicio de la ofensiva israelí tras el 7-O --que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 74.699 fallecidos y 176.098 heridos.