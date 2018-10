Muere un palestino por disparos de las fuerzas de Israel durante una nueva protesta en la Franja de Gaza

Publicado 29/10/2018 17:14:51 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes por disparos efectuados por las fuerzas de Israel cuando participaba en una protesta en el norte de la Franja de Gaza y durante la cual varias embarcaciones han dejado puerto para intentar romper el bloqueo marítimo.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han identificado al fallecido como Mohamad Abdul Hai Abú Obada, de 27 años y residente en el campamento de refugiados de Shati, ubicado en el norte del enclave palestino.

Estas fuentes han indicado que el hombre ha sido tiroteado por un francotirador, sin que el Ejército se haya pronunciado al respecto. Abú Obada fue trasladado herido al hospital de Al Shifa, en Ciudad de Gaza, donde ha muerto poco después de su ingreso.

El Ejército israelí ha señalado que cientos de manifestantes han incendiado neumáticos y lanzado piedras contra las fuerzas de seguridad desplegadas al otro lado de la frontera, provocando que los militares abrieran fuego y lanzaran cases lacrimógenos, según el diario local 'Yedioth Ahronoth'.

Los incidentes tienen lugar un día después de la muerte de tres palestinos de entre doce y catorce años en un bombardeo israelí en la Franja. Israel, por su parte, dijo que el ataque había sido llevado a cabo contra presuntos milicianos que trataban de provocar daños en la valla fronteriza.

La tensión en la frontera entre Israel y Gaza ha aumentado en los últimos meses. Alrededor de 215 palestinos han muerto desde el inicio de las protestas en Gaza en el marco de la 'Gran Marcha del Retorno' el 30 de marzo. Del lado israelí, en julio murió un soldado tras ser alcanzado por un francotirador.

Las autoridades israelíes han acusado a las milicias palestinas de promover las manifestaciones para incentivar la violencia y, de hecho, suelen responder con ataques selectivos a los disturbios.

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, afirmó la semana pasada que "no hay más opción" que la guerra ante la situación en la Franja de Gaza, al tiempo que sostuvo que "todo lo que no sea la respuesta más dura ya no va a ayudar".

Asimismo, acusó a Hamás de estar detrás de la violencia en Gaza y de pagar a las personas que se manifiestan en el enclave palestino, controlado por el grupo islamista.

"No hay un levantamiento popular. Hay violencia organizada por Hamás", dijo, antes de agregar que "15.000 personas no van a la frontera a pie por su propia voluntad". "Van en autobús y se les paga", zanjó.

Las protestas por la 'Gran Marcha del Retorno' arrancaron para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.