Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra los alrededores de Jan Yunis, en el sur de Gaza

Palestinos en el campamento de refugiados de Shati entre edificios dañados por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el fallecido, identificado como Ahmed Diab Mahmud abú Dib, ha sido alcanzado por un bombardeo contra un grupo de personas en Bani Suheila, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado este mismo martes en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres muertos y 16 heridos a manos de las tropas israelíes, antes de destacar que desde el alto el fuego se han documentado 345 "mártires" y 889 heridos.

Asimismo, ha destacado que durante el último día se han recuperado los cadáveres de catorce personas en zonas a las que hasta ahora no se podía acceder por la presencia de tropas israelíes o los ataques de Israel, lo que eleva a 588 los cuerpos hallados desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Por ello, ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 69.775 mártires y 170.965 heridos desde el 7 de octubre de 2023", si bien ha incidido en que aún hay víctimas en zonas a las que no pueden acceder los servicios de rescate, por lo que se teme que el balance sea superior.