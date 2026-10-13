Muere un palestino en un nuevo bombardeo de Israel contra el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

Palestinos junto a un vehículo bombardeado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado un coche en el barrio de Al Tufá y ha dejado varios heridos, mientras que el diario 'Filastin' ha señalado que el fallecido es Moamen al Ai, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado es martes a cerca de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.