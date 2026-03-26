Muere un palestino en una operación de las fuerzas de Israel en Masafer Yata, Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y tres han resultado heridos en una nueva operación llevada a cabo por las fuerzas de Israel en los alrededores de la ciudad de Masafer Yata, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado que el muerto es Yosri Mayed abú Qubaita, de 31 años, quien ha caído "mártir" después de que el Ejército israelí abriera fuego contra varias personas, sin más detalles sobre el incidente.

El activista Osama Majamré ha señalado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA que las fuerzas israelíes y un grupo de colonos persiguieron a varios vehículos palestinos entre Um al Jair y Jirbet Faté Sidra, abriendo fuego contra ellos, lo que provocó que varios volcaran cuando intentaban huir.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso, en medio del aumento de las incursiones de las fuerzas israelíes y los ataques de colonos contra numerosas localidades en Cisjordania, incidentes que dejan decenas de muertos e importantes daños en este territorio palestino.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.