Muere una persona en un ataque de un dron de Israel en Líbano a pesar del alto el fuego en vigor

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas este miércoles en un ataque con dron ejecutado por el Ejército de Israel en el valle de la Becá, en el este de Líbano, a pesar del alto el fuego de diez días en vigor desde el 16 de abril.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque ha sido perpetrado en los alrededores de la localidad de Al Jbur, sin que el Ejército de Israel, que el martes acusó al partido-milicia chií Hezbolá de violar el alto el fuego, se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

El Ejército israelí afirmó el martes que Hezbolá había lanzado cohetes contra militares desplegados en Líbano y confirmó bombardeos contra las lanzaderas. El grupo libanés ha acusado igualmente a Israel de violar el alto el fuego en numerosas ocasiones, a pesar de lo cual sigue formalmente en pie.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.450 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.